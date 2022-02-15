В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

Во вторник, 15 февраля, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Утром будет около -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до нуля. К вечеру вновь похолодает до -6.

Осадков не ожидается, порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.

15 февраля православные отмечают Сретение Господне. Морозы в этот день считаются последними. На Сретение зима весну встречает, говорили в народе.

По приметам, какова погода в этот день, такой будет и весна. Ясное небо – к хорошему урожаю.

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