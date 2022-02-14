В Калужской области продолжит таять снег

В понедельник, 14 февраля, в Калужской области сохранится морозная погода без осадков.

Утром температура воздуха составит около -5 градусов, днем – около -3, вечером – до -4.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – 80%.

А вот во второй половине недели температура воздуха вернется к плюсовым значениям, снег продолжит таять.

14 февраля церковь чтит память мученика Трифона Апамейского, Никейского. В народе Трифонов день прозвали Трифон-мышегон и Трифон-перезимник. Поскольку морозы незадолго до весны лишь крепчали, мыши все чаще пробирались в дом, портили имущество и запасы зерна.

По народным приметам, каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля. Если ветер сильный и холодный, то и весна не будет баловать теплом, а лето будет дождливым. Если на улице штиль, то весна будет теплой.

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