В Калужской области продолжит таять снег
В понедельник, 14 февраля, в Калужской области сохранится морозная погода без осадков.
Утром температура воздуха составит около -5 градусов, днем – около -3, вечером – до -4.
Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – 80%.
А вот во второй половине недели температура воздуха вернется к плюсовым значениям, снег продолжит таять.
14 февраля церковь чтит память мученика Трифона Апамейского, Никейского. В народе Трифонов день прозвали Трифон-мышегон и Трифон-перезимник. Поскольку морозы незадолго до весны лишь крепчали, мыши все чаще пробирались в дом, портили имущество и запасы зерна.
По народным приметам, каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля. Если ветер сильный и холодный, то и весна не будет баловать теплом, а лето будет дождливым. Если на улице штиль, то весна будет теплой.
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