В Калужской области прогнозируют морозную погоду

В воскресенье, 13 февраля, в Калужской области ожидается морозная погода.

Утром температура воздуха составит около -3 градусов, днем – около -1, вечером – до -5.

Существенных осадков не ожидается, будет облачно.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – 75%.

13 февраля на Руси чтили память святителя Никиты, епископа Новгородского. Его просили об избавлении от пожаров и молний, молились, чтобы он предотвратил засуху.

По народным приметам, белые облака - к морозу, ясные сумерки - к стуже. Дует ветер, а инея не было - жди бури.

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