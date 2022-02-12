В Калужской области дождь и снег сменятся ясной погодой

В субботу, 12 февраля, в Калужской области ожидается легкий мороз.

Утром температура воздуха составит около -3 градусов, днем и вечером – в районе -1.

В первой половине дня местами ожидаются дождь и снег, после обеда – солнце.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 80%.

Православная церковь 12 февраля празднует Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В народном календаре 12 февраля получило название Трехсвятие или Васильев день.

Считалось, что с этого дня портится санный путь, а в лесу начинается «звериный свадебник». Также 12 февраля возможен ранний прилет грачей.

По народным приметам, если 12 февраля дует северный ветер, но на небе нет туч - это к сильному похолоданию. Также сильный ветер говорит о том, что весь год будет дождливым и прохладным.

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