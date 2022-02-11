МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 11 февраля

В пятницу, 11 февраля, в Калужской области ожидается гололедица. Возможно налипание мокрого снега на деревья и провода. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Жителей Калужской области просят без лишней необходимости не выходить на улицу.

Водителей при этом призывают снизить скорость.

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