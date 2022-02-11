В Калужской области прогнозируют новые снегопады перед выходными

В пятницу, 11 февраля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов.

В первой половине дня в Калуге ожидаются новые снегопады. Порывы ветра – до 4 м/с, влажность – 90%.

11 февраля православная церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца и святого Лаврентия.

По народным приметам, холодная погода 11 февраля - к жаркому августу, а ветреный день - к дождливому году.

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