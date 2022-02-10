В Калужской области прогнозируют плюсовую температуру
В четверг, 10 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Утром будет около -1 градуса, днем и вечером – до +2.
Местами возможны снег с дождем.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с, влажность воздуха – 90%.
10 февраля православные христиане отмечают день Ефрема Сирина.
По народным приметам, снег и дождь 10 февраля предвещают жаркое и сухое лето.
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