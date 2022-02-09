В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

В среду, 9 февраля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха – в районе нуля градусов. Днем и вечером ожидаются дождь со снегом.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с, влажность воздуха – 90%.

9 февраля в народе - Златоустов день. Крестьяне наблюдали за облаками, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни. Низкое небо в нависшими тучами обещает стужу. Облака идут быстро по направлению ветра - снега не будет, против ветра - к метелям.

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