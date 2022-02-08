В Калужской области прогнозируют слякоть

Во вторник, 8 февраля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля, ожидается слякоть, местами – гололедица.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с, влажность воздуха – 89%.

8 февраля по народному календарю - Федоров день.

По приметам, синицы беспокоятся с утра - зима затянется. Чистый солнечный закат - к морозу.

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