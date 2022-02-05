Калугу окутал сильный туман

Утром в субботу, 5 февраля, улицы Калуги окутал сильный туман.

При этом сохраняется морозная погода. Столбики термометров показывают около -13 градусов.

В воскресенье в Калужской области ожидается потепление. А после выходных – плюсовая температура.

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