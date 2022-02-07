В Калужской области прогнозируют дождливую неделю

В понедельник, 7 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля. Возможны дождь и мокрый снег.

В Калуге порывы ветра будут достигать 7 м/с, влажность воздуха – 90%.

Такая погода сохранится в нашем регионе до конца недели.

7 февраля в народе - Григорьев день, или Григорий Богослов. Уже звенит первая капель с крыш домов при морозе, ведь солнце светит ярче.

Если в этот день выпал снег, значит, зима уже не будет суровой. Сильный снегопад в Григорьев день также сулит раннюю осень.

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