На Калужскую область надвигается оттепель

В воскресенье, 6 февраля, в Калужской области ожидается начало оттепели.

Температура воздуха повысится до нуля. Ожидаются дождь со снегом.

В Калуге порывы ветра будут достигать 6 м/с, влажность воздуха – 90%.

6 февраля православная церковь почитает святую Ксению. В народе эта дата получила название Ксения Весноуказательница или Аксинья-Полузимница, так как считалась переломом зимы. По народным приметам, какая погода стоит в этот день, такой будет и весна, а метель 6 февраля предвещает позднюю весну.

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