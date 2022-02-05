В Калужской области ожидаются новые снегопады

В субботу, 5 февраля, в Калужской области сохранится морозная погода.

Утром и днем ожидается около -10 градусов, небольшой снег.

К вечеру начнется теплеть, местами возможен сильный снегопад.

В Калуге порывы ветра будут достигать 4 м/с, влажность воздуха – 90%.

5 февраля православная церковь почитает память священномучеников Климента и Агафангела. В народе этот день получил название Агафий-полухлебник или Агафьин день.

По народным приметам, если Агафьин день выдался особенно холодным, то следующая зима наступит очень рано. Солнце и оттепель - начало зимы будет теплым и мягким. А если 5 февраля на улице морозно и ясно, то следует ждать жаркого августа.

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