В пятницу, 4 февраля, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Утром температура воздуха составит около -8 градусов, днем – в районе -5, вечером – до -12.

Местами возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге будут составлять около 2 м/с, влажность – 90%.

4 февраля православная церковь почитает память святого апостола Тимофея. В народном календаре этот день получил название Тимофей-полузимник, так как считалось, что к этому времени уже прошла половина зимы. Обычно 4 февраля бывают сильные морозы, которые в народе называются «тимофеевскими».

По народным приметам, если в полдень солнце видно хорошо и нет никаких туч, то весна будет ранней.

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