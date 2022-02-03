В четверг, 3 февраля, в Калужской области сохранится морозная погода.

Утром будет около -9, днем и вечером – в районе -5.

Местами возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с. Влажность воздуха – 90%.

3 февраля православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника и святого Максима Грека.

По народным приметам, если на Максимов день стоит ясная и теплая погода, то и весна будет ранней и теплой. А если день без осадков, но холодный, то август будет жарким и засушливым.

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