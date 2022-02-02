В Калужской области прогнозируют небольшой снег

В среду, 2 февраля, в Калужской области ожидается морозная погода.

Утром и днем будет около -5 градусов, вечером – до -10.

В первой половине дня возможен небольшой снег. Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 88%.

В России 2 февраля отмечают день Зимнего Ефимия (Метельного). Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода.

По народным приметам, если на Зимнего Ефимия в полдень солнечно и тепло, значит, можно ожидать ранней весны. Метель 1 и 2 февраля – примета того, что мести будет всю оставшуюся зиму.

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