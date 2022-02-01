В Калужской области февраль начнется с похолодания

Утром во вторник, 1 февраля, в Калужской области ожидается около трех градусов мороза. К вечеру похолодает до -5.

В течение дня возможен небольшой снег.

В середине недели температура воздуха по ночам будет опускаться до -10.

В Калуге 1 февраля прогнозируют порывы ветра в 5 м/с. Влажность – около 90%.

В народе сегодня Макарьев день, или Макар-весноуказчик.

Считалось, какая погода в этот день, таким будет и весь месяц. Если началась метель - снег будет идти до марта. Морозно - холода продержатся до весны. Светит солнце - весна будет ранней и теплой. Звездное небо - к затяжной зиме.

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