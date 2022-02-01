Главная Новости Погода
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области февраль начнется с похолодания

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 01.02.2022 05:50 0 655
В Калужской области февраль начнется с похолодания

Утром во вторник, 1 февраля, в Калужской области ожидается около трех градусов мороза. К вечеру похолодает до -5.

В течение дня возможен небольшой снег.

В середине недели температура воздуха по ночам будет опускаться до -10.

В Калуге 1 февраля прогнозируют порывы ветра в 5 м/с. Влажность – около 90%.

В народе сегодня Макарьев день, или Макар-весноуказчик. 

Считалось, какая погода в этот день, таким будет и весь месяц. Если началась метель - снег будет идти до марта. Морозно - холода продержатся до весны. Светит солнце - весна будет ранней и теплой. Звездное небо - к затяжной зиме.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 01.02.2022 05:50 0 655
Тэги: погода
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания получила Паспорт коллективного иммунитета
Филиал «Калугаэнерго» подвел итоги по выявлению незаконного использования электроэнергии за 2021 г.
Калужская сбытовая компания предлагает потребителям перейти на современную электронную квитанцию
За год клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на автокредиты на 41%
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу кредитов наличными на 20%
«ОПОРА РОССИИ» помогает малому и среднему бизнесу в Калужской области
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Внутренний контроль бизнеса
Грузовой автоэлектрик в Москве
Причины и лечение кашля у взрослых

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru