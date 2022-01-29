МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 29 января

В субботу, 29 января, в Калужской области ожидаются гололедица и гололед. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу без крайней необходимости.

Водителям в МЧС напомнили об увеличении тормозного пути из-за гололедицы.

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