МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 29 января
В субботу, 29 января, в Калужской области ожидаются гололедица и гололед. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу без крайней необходимости.
Водителям в МЧС напомнили об увеличении тормозного пути из-за гололедицы.
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