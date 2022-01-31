В Калужской области январь закончится дождем со снегом
В понедельник, 31 января, в Калужской области ожидается около -2 градусов.
Прогнозируется снег, местами – дождь.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 7 м/с.
31 января в народе называют Афанасьевым днем в честь того, что церковь сегодня чтит память святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
По народным приметам, в полдень светит солнце - весна будет ранняя, разыграется метель - затяжная.
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