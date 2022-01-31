В Калужской области январь закончится дождем со снегом

В понедельник, 31 января, в Калужской области ожидается около -2 градусов.

Прогнозируется снег, местами – дождь.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 7 м/с.

31 января в народе называют Афанасьевым днем в честь того, что церковь сегодня чтит память святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

По народным приметам, в полдень светит солнце - весна будет ранняя, разыграется метель - затяжная.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!