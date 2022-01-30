В Калужской области прогнозируют снег

В воскресенье, 30 января, в Калужской области усилятся морозы.

Днем ожидается около -5 градусов. Местами возможен сильный снегопад.

Влажность воздуха в Калуге составит 90%.

30 января православная церковь почитает память Антония Великого. В народном календаре этот день получил название Антон Перезимник.

По народным приметам, снег в этот день предвещает позднюю весну.

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