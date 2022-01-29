В Калужской области прогнозируют потепление на выходных

В субботу, 29 января, в Калужской области немного потеплеет.

Днем ожидается около -1 градуса.

В течение дня возможен снег, местами – дождь.

Влажность воздуха в Калуге будет достигать 95%.

29 января православные христиане вспоминают апостола Петра. В народе этот день получил название Петр-полукорм из-за того, что обычно к этому времени заканчивается половина запасов корма для домашнего скота.

По народным приметам, метель 29 января предвещает дождливое лето.

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