В Калужской области прогнозируют потепление и снегопады

В пятницу, 28 января, в Калужской области ожидается потепление.

Утром температура воздуха составит около -7 градусов, днем и вечером – в районе -3.

В течение всего дня возможен снегопад.

В Калуге порывы ветра будут достигать 6 м/с, влажность воздуха – 90%.

28 января православная церковь чтит память святого Павла Фивейского. В народном календаре этот день считался переломом зимы, так как дни становятся длиннее, а весна уже близко.

По приметам, снег 28 января предвещает дождливое лето.

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