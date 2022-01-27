В четверг, 27 января, в Калужской области сохранится морозная погода.

Утром будет около -13 градусов, днем и вечером – в районе -10.

Местами возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.

27 января православная церковь чтит память святой Нины. По народным приметам, если на небе много белых облаков, то стоит ждать морозов. О скором похолодании также говорят яркие, мерцающие звезды. Скорое тепло предвещает снегопад в морозный день.

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