В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду и снег

В среду, 26 января. в Калужской области сохранится пасмурная погода.

По прогнозу синоптиков, утром и днем будет около -7 градусов, вечером – в районе -10.

В течение всех суток возможен небольшой снег.

В Калуге порывы ветра будут достигать 4 м/с, влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, если 26 января кошка сворачивается в клубок и прячет морду - похолодает. Долго умывается - к солнечной погоде. Лежит вытянувшись или бежит из дома - грядет оттепель.

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