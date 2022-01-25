В Калужской области ожидается морозная погода
Во вторник, 25 января. в Калужской области ожидается морозная погода.
Температура воздуха утром составит около -13 градусов, днем и вечером – в районе -10.
Во второй половине дня возможен снег.
Порывы ветра в Калуге составят до 4 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
В народе сегодня чтят святую Татьяну, покровительницу студентов. По народным приметам, если ночью и на рассвете небо ясное - весна наступит рано. Ясная морозная погода предвещает теплое комфортное лето без резких перепадов температуры.
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