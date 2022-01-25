Во вторник, 25 января. в Калужской области ожидается морозная погода.

Температура воздуха утром составит около -13 градусов, днем и вечером – в районе -10.

Во второй половине дня возможен снег.

Порывы ветра в Калуге составят до 4 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

В народе сегодня чтят святую Татьяну, покровительницу студентов. По народным приметам, если ночью и на рассвете небо ясное - весна наступит рано. Ясная морозная погода предвещает теплое комфортное лето без резких перепадов температуры.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!