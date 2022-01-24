В Калужской области последняя неделя января будет морозной

В понедельник, 24 января, в Калужской области ожидается около 10 градусов мороза.

Будет пасмурно, местами возможен небольшой снег.

В Калуге ожидается ветер с порывами до 2 м/с, влажность воздуха – 85%.

24 января церковь чтит память память Феодосия Великого. В народе день получил название Федосей Весняк - по сегодняшней погоде определяют, будет ли ранней весна.

Если на Феодосия тепло, то весна наступит рано, но будет дождливой. Оттепель сулит затяжную весну. Если же в этот день холодно, то морозы задержатся, полевые работы начнутся поздно, а посев будет трудным.

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