В пятницу, 21 января, в Калужской области ожидаются снегопады. Большая часть осадков выпадет в первой половине дня.

Температура воздуха в течение всех суток будет находиться в районе -4 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с, влажность – 90%.

21 января православные христиане отмечают день памяти святого Емельяна. Считалось, что с Емельяна Зимнего начинают ослабевать морозы.

По народным приметам, если 21 января идет снег, то август будет дождливым и холодным, а солнечный день предвещает жаркое лето.

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