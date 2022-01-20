В Калужской области прогнозируют новые снегопады
В четверг, 20 января, в Калужской области повысится температура воздуха.
Утром прогнозируется около -5 градусов, днем и вечером – в районе -3.
Вечером и в ночь на пятницу ожидаются снегопады.
Порывы ветра – до 8 м/с, влажность – 90%.
20 января православная церковь отмечает день Иоанна Крестителя. В народе его также прозвали Иван Бражный, так как это последний день застолий, и Перезимье, потому что зима идет к скорому завершению.
По народным приметам, если 20 января на улице метель, то снег будет идти на протяжении всей Масленицы.
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