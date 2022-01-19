В Калужской области усилятся морозы

В среду, 19 января, в Калужской области продолжится похолодание.

Утром синоптики прогнозируют около -13 градусов. Днем – в районе -11.

Существенных осадков при этом не ожидается. В первой половине дня даже выглянет солнце.

Порывы ветра – до 5 м/с, влажность – 85%.

19 января православные христиане празднуют Крещение.

По народным приметам, ясный день говорит, что год для фермеров будет не очень удачливым. Но звездная ночь предвещает обилие ягод и грибов.

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