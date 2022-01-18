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В Калуге за две недели января выпали две месячные нормы осадков

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 18.01.2022 10:30 4 587
В Калуге за две недели января выпали две месячные нормы осадков

За первые две недели января в Калуге выпало 55 миллиметров осадков. Это почти две месячные климатические нормы, сообщил в понедельник, 17 января, на планерке в городской управе заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

- Это не в качестве оправдания, - заявил он. – Это, чтобы жители понимали объем работ, которые проводят наши службы, занимающиеся очисткой города.

За ноябрь и декабрь в Калуге было вывезено 112 тысяч кубометров снега, а за первую неделю января – 38 тысяч.

За неделю коммунальщики израсходовали 1781 тонну песко-соляной смеси и 225 тонн реагента. 

По словам Шпиренко, сейчас дороги первой и второй категории практически расчищены до двух полос. А вот с дорогами третьей категории и междворовыми проездами все гораздо сложнее. 

- Без претензий в Калуге отработали всего две управляющие компании, - рассказал на планерке руководитель госжилинспекции Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ. - И то – не во всех своих дворах и не на всех своих территориях. Были и к ним замечания. Прежде всего – по качеству.

Составлены протоколы на три управляющие компании.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 18.01.2022 10:30 4 587
Тэги: погода снег александр шпиренко алексей дулишкович
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