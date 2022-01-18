В Калужской области прогнозируют похолодание и новые снегопады
Во вторник, 18 января, в Калужской области ожидается похолодание.
Утром в Калуге будет около -3 градусов, к вечеру – до -10.
В течение всего дня возможен снег.
Порывы ветра – до 8 м/с. Влажность – 90%.
18 января православные отмечают Крещенский сочельник — вечер накануне праздника Крещения Господня.
По народным приметам, если в этот день началась метель, то снег будет идти и на Масленицу. В то же время снегопад предвещает хороший урожай гречихи.
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