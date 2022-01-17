МЧС предупреждает о метели, сильном ветре и гололедице в Калужской области 17 и 18 января

В понедельник и вторник, 17 и 18 января, в Калужской области ожидается метель, сильный ветер и гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице. МЧС советует оставаться дома, если есть такая возможность.

Водителей призывают снизить скорость.

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