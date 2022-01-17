В Калужской области ожидается -1 и снег

В понедельник, 17 января, в Калужской области ожидается небольшой мороз.

Температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса.

В течение дня возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 8 м/с.

17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста, поэтому в народе этот день получил название Феоктистов. По народным приметам, если на Феоктистов день облака висят низко, то скоро придет стужа.

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