В Калужской области ожидается -1 и снег
В понедельник, 17 января, в Калужской области ожидается небольшой мороз.
Температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса.
В течение дня возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 8 м/с.
17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста, поэтому в народе этот день получил название Феоктистов. По народным приметам, если на Феоктистов день облака висят низко, то скоро придет стужа.
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