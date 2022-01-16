16 января в Калуге будет легкий морозец

В воскресенье, 16 января, в Калуге будет -4. Облачно, будет идти небольшой снег.

Порывы ветра достигнут 6 м/с.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

Существовала в народе такая погодная примета на 16 января: идет снег, то грядущее лето будет дождливым.

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