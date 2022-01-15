В Калуге из-за скачка температуры коммунальные службы изменили технологию уборки города

Глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ утром в субботу, 15 января, сообщает об изменении технологии очистки города от снега. Причиной тому стал тающий снег.

Напомним, за сутки, 13-14 января, температура воздуха поднялась сразу примерно на 20 градусов, сильный мороз сменился оттепелью.

- В оттепель основной акцент был на отведении воды с проезжей части, тротуаров, прочистке ливнёвок и вывозе снега, - обращает внимание градоначальник. - За сутки городские службы ударно поработали - вывезли с улиц города 8745 кубов снега, очистили остановки и лестницы, убрали мусор, прибрались на тротуарах.

Однако к вечеру пятницы, 14 января, стало снова подмораживать.

В ночное время коммунальные службы занимались очисткой и обработкой проезжей части.

- В выходные дни работа продолжается! - заявляет Денисов.

Тем временем

В Калуге объявился снегоуборщик, который тайно почистил улицу Королева и уничтожил цветник.

В Калужскую область вернутся морозы.

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