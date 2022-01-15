В Калуге из-за скачка температуры коммунальные службы изменили технологию уборки города
Глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ утром в субботу, 15 января, сообщает об изменении технологии очистки города от снега. Причиной тому стал тающий снег.
Напомним, за сутки, 13-14 января, температура воздуха поднялась сразу примерно на 20 градусов, сильный мороз сменился оттепелью.
- В оттепель основной акцент был на отведении воды с проезжей части, тротуаров, прочистке ливнёвок и вывозе снега, - обращает внимание градоначальник. - За сутки городские службы ударно поработали - вывезли с улиц города 8745 кубов снега, очистили остановки и лестницы, убрали мусор, прибрались на тротуарах.
Однако к вечеру пятницы, 14 января, стало снова подмораживать.
В ночное время коммунальные службы занимались очисткой и обработкой проезжей части.
- В выходные дни работа продолжается! - заявляет Денисов.
Тем временем
В Калуге объявился снегоуборщик, который тайно почистил улицу Королева и уничтожил цветник.
В Калужскую область вернутся морозы.
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