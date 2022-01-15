В Калужскую область вернутся морозы

В субботу, 15 января, в Калужской области ожидается морозная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе -3 градусов.

В течение дня возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 8 м/с.

15 января православная церковь чтит память святого Сильвестра, поэтому в народе этот день получил название Сильвестров. По народным приметам, если на Сильвестров день на улице метель, то скоро придут морозы.

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