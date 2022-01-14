В Калужской области прогнозируют плюсовую температуру и дождь со снегом

В пятницу, 14 января, в Калужской области ожидается плюсовая температура.

В течение всех суток будет около +1 градуса. Прогнозируется дождь со снегом, гололедица.

В Калуге порывы ветра – до 10 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.

14 января православные христиане отмечают два больших праздника — Обрезание Господне и день святителя Василия Великого.

По народным приметам, оттепель 14 января означает дождливое и холодное лето.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!