МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Калужской области 14 января

В пятницу, 14 января, в Калужской области ожидается потепление до нуля градусов и усиление ветра. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

В нашем регионе ожидаются порывы ветра в 13-18 м/с, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу.

Водителей просят снизить скорость и быть осторожными на дорогах.

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