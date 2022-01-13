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МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Калужской области 14 января

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 13.01.2022 14:09 0 956
МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Калужской области 14 января

В пятницу, 14 января, в Калужской области ожидается потепление до нуля градусов и усиление ветра. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

В нашем регионе ожидаются порывы ветра в 13-18 м/с, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу.

Водителей просят снизить скорость и быть осторожными на дорогах.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 13.01.2022 14:09 0 956
Тэги: погода мчс
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