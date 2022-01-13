В Калужской области прогнозируют резкое потепление

Утром в четверг, 13 января, в Калужской области ожидается около 15 градусов мороза.

Днем потеплеет до -10, ожидается снегопад.

А вечером в Калуге и вовсе будет около нуля. В пятницу ожидается плюсовая температура и дождь.

Порывы ветра будут достигать 7 м/с.

13 января православные христиане отмечают день Мелании и Щедрый вечер. В народе его также называют Васильев вечер.

По народным приметам, много снега в этот день - к короткому и прохладному лету.

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