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Этот день в истории: 12 января родился отец советской атомной бомбы

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.01.2022 07:50 3 726
Этот день в истории: 12 января родился отец советской атомной бомбы

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 12 января.

1738 – в Брянске родился Евгений Петрович Кашкин (1738 (по другим данным 1737) - 7.10.1796). С 2.09.1793 по 7.10.1796 он занимал пост тульского и калужского наместника. Указ о его назначении был подписан еще 2.09.1793, а прибыл новый генерал-губернатор в Тулу в декабре. В том же месяце он побывал и в Калуге.

1861 – открыта приходская школа Воскресенской церкви в селе Лисино Калужского уезда.

1902 – в Угодском Заводе открылась бесплатная библиотека-читальня.

1903 – родился Игорь Васильевич Курчатов (1903 – 1960).  Физика И.В.Курчатова называют отцом советской атомной бомбы. Он был трижды Героем Социалистического Труда (1949, 1951, 1954),  академиком АН СССР (1943) и АН Узбекской ССР (1959), доктором физико-математических наук (1933),   профессором (1935),  основателем и первым директором Института атомной энергии (1943—1960). Курчатов И.В. являлся одним из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.

1942 – от фашистов освобождена территория Малоярославецкого района.

1961 – начались передачи Калужской УКВ-радиостанции на волне 4,5 м с 17 до 24 час.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.01.2022 07:50 3 726
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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