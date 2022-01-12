В Калужской области усилятся морозы

В среду, 12 января, в Калужской области продолжится похолодание.

Утром и днем ожидается около -13 градусов, к вечеру – до -15.

Во второй половине дня в Калуге прогнозируется снегопад. Порывы ветра будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

По народным приметам, снегопад 12 января предвещает дождливое лето.

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