В Калужской области усилятся морозы
В среду, 12 января, в Калужской области продолжится похолодание.
Утром и днем ожидается около -13 градусов, к вечеру – до -15.
Во второй половине дня в Калуге прогнозируется снегопад. Порывы ветра будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – около 85%.
По народным приметам, снегопад 12 января предвещает дождливое лето.
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