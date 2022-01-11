В Калужской области прогнозируют похолодание и новые снегопады

Во вторник, 11 января, в Калужской области прогнозируют похолодание. Утром и днем ожидается около -10 градусов, к вечеру – до -13.

В течение всего дня в Калуге возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 7 м/с. Влажность воздуха – свыше 80%.

По народным приметам, метель 11 января предвещает дождливую и пасмурную середину лета.

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