В Калужской области прогнозируют похолодание и новые снегопады
Во вторник, 11 января, в Калужской области прогнозируют похолодание. Утром и днем ожидается около -10 градусов, к вечеру – до -13.
В течение всего дня в Калуге возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 7 м/с. Влажность воздуха – свыше 80%.
По народным приметам, метель 11 января предвещает дождливую и пасмурную середину лета.
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