В Калужской области будет снежно и ветрено

В воскресенье, 9 января, в Калужской области будет не самая приятная и ветреная погода. Температура воздуха ожидается в районе -8 градусов.

В течение дня будет идти снег. Синоптики предупреждают калужан о порывах ветра от семи до десяти метров в секунду.

Наши предки говорили: если 9 январи дрозды расчирикались и начали прятаться в хворост, впереди метель.

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