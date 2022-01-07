В Калужской области будет тепло и безветренно
В пятницу, 7 января, в Калужской области будет приятная и безветренная погода. Температура воздуха ожидается в районе -1 градуса.
В течение дня возможен небольшой снег.
7 января православная церковь отмечает Рождество Христово.
Если этот день будет теплым, то и весна будет теплой и ранней.
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