В Калужской области будет тепло и безветренно

В пятницу, 7 января, в Калужской области будет приятная и безветренная погода. Температура воздуха ожидается в районе -1 градуса.

В течение дня возможен небольшой снег.

7 января православная церковь отмечает Рождество Христово.

Если этот день будет теплым, то и весна будет теплой и ранней.

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