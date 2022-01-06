МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Калужской области 6 января

Как мы ранее рассказывали, в среду, 5 января, в Калужской области прошел сильный снегопад. В четверг вновь выпали осадки. Региональное ГУ МЧС предупреждает о налипании мокрого снега.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! - говорится в сообщении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителей также просят быть внимательными в условиях плохой видимости.

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