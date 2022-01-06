В Калужской области ожидается плюсовая температура

В четверг, 6 января, в Калужской области будет тепло. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.

В течение дня возможен мокрый снег.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с.

5 января православная церковь почитает память святого Феодула и еще 9 мучеников. Также в народе этот день называют «Федул Зимний».

По погоде в этот день наши предки определяли, каким будет ноябрь.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!