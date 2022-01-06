В Калужской области ожидается плюсовая температура
В четверг, 6 января, в Калужской области будет тепло. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.
В течение дня возможен мокрый снег.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с.
5 января православная церковь почитает память святого Феодула и еще 9 мучеников. Также в народе этот день называют «Федул Зимний».
По погоде в этот день наши предки определяли, каким будет ноябрь.
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