МЧС предупреждает о гололеде и сильном ветре в Калужской области 5 января

В Калужской области в среду, 5 января, ожидается сильный снегопад с налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

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