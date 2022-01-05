МЧС предупреждает о гололеде и сильном ветре в Калужской области 5 января
В Калужской области в среду, 5 января, ожидается сильный снегопад с налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.
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