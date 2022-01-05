В Калужской области прогнозируют оттепель

В среду, 5 января, в Калужской области ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до +1 градуса.

После полудня возможен снег с дождем.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 17 м/с.

По народным приметам, 5 января строго-настрого запрещено подшивать юбки и брюки. Наши предки верили: тот, кто ослушается этого совета, может укоротить жизнь - или себе, или хозяину вещей.

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