В Калужской области прогнозируют небольшой снег

В понедельник, 3 января, в Калужской области ожидается морозная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе -8 градусов.

В течение всего дня возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, каким будет этот день, таким будет и первый месяц осени.

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