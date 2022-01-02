В Калужской области прогнозируют резкое похолодание

В воскресенье, 2 января, в Калужской области ожидается резкое похолодание.

Температура воздуха опустится с нуля до -10 градусов.

При этом существенных осадков не ожидается. Может выглянуть солнце.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.

По народным приметам, погода 2 января предсказывает, каким будет август.

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