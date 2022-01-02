В Калужской области прогнозируют резкое похолодание
В воскресенье, 2 января, в Калужской области ожидается резкое похолодание.
Температура воздуха опустится с нуля до -10 градусов.
При этом существенных осадков не ожидается. Может выглянуть солнце.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.
По народным приметам, погода 2 января предсказывает, каким будет август.
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